Проценко рассказал о новом симптоме у заболевших коронавирусом

У каждого десятого зараженного коронавирусом пациента Коммунарки фиксируется новый симптом — кожные высыпания. Об этом 1 мая заявил главный врач инфекционной больницы Денис Проценко.

«У 10% пациентов с COVID-19 мы видим кожные проявления, о которых не много писалось», — рассказал он в ходе онлайн-конференции, организованной Российским еврейским конгрессом.

По словам инфекциониста, высыпания чаще всего встречаются на коже кистей и живота пациентов. Он уточнил, что данный симптом также заметили британские коллеги, а вот в Китае он не был зафиксирован.

Проценко предположил, что вирус мутировал по мере распространения.

Ранее в Роспотребнадзоре пояснили, какие симптомы отличают сезонную аллергию от коронавирусной инфекции.

По данным статистического портала Worldometer, на 2 мая количество заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 3,4 млн, их них погибли свыше 239 тыс.

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