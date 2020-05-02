Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,4 млн человек

Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 3 401 002 человека. Соответствующие данные в субботу, 2 мая, приводит статистический портал Worldometer.

В общей сложности количество жертв COVID-19 увеличилось до 239 602. За всё время эпидемии выздоровело более 1 млн пациентов.

Лидером в мире по числу заразившихся остаются Соединенные Штаты, на них приходится почти треть всех инфицированных.

В последнее время в американских СМИ активно тиражируется версия о том, что пандемия возникла в ходе утечки коронавируса из лаборатории в китайском Ухане.

При этом директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заверил, что многие ученые подтверждают естественное происхождение COVID-19.