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Бельгийского министра высмеяли за неумение надевать маску

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Фото: Global Look Press/Eric Lalmand/Keystone Press Agency
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Министр юстиции Бельгии Коэн Гинс стал объектом шуток в соцсетях из-за неумелой попытки надень медицинскую маску.

Во время визита на фабрику по пошиву масок политик решил тоже примерить одну.

В результате перед телекамерами чиновник сначала положил маску себе на голову, как шапку и начал тянуть петли к ушам. После этого Гинс приложил маску к глазам и надел петли на уши, закрыв таким образом все лицо. Затем политик начал стаскивать маску в нужное положение.

Все это сопровождалось улыбками со стороны 10 сотрудниц фабрики, пишет агентство HNL.

По итогу посещения Гинс объявил, что с 4 мая в Бельгии введут обязательный масочный режим. При этом карантинный режим постепенно планируют смягчать

По данным Минздрава Бельгии выявлено около 50 тыс. зараженных коронавирусом, умерли свыше 7 тыс. человек.

23 апреля в схожей неловкой ситуации оказался президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Во время обращения к гражданам он несколько раз пытался надеть защитную маску, которая то и дело сползала с его лица.

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