На трех предприятиях «Роскосмоса» начали шить защитные маски

На трех предприятиях госкорпорации «Роскосмос» начали шить защитные маски. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в среду, 29 апреля.

Производство масок запущено в Центре обеспечения компонентов ракетного топлива, а также в двух филиалах Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) — конструкторском бюро «Мотор» и Научно-исследовательском институте прикладной механики имени академика В.И. Кузнецова.

Кроме того, во всех филиалах предприятия организовано 42 пункта бесконтактной термометрии. Ежедневно сотрудникам измеряют температуру перед началом рабочего дня, а также еще два-три раза в день.

«В космических центрах «Южный» и «Восточный» (филиалы ЦЭНКИ на космодромах Байконур и Восточный соответственно) дважды в день проводится дезинфекция автомобильного транспорта, доставляющего работников на космодромы. Регулярная обработка также проводится в административных зданиях, помещениях и пультовых стартовых и технических комплексах», — отмечается в сообщении.

В особом режиме работает аэропорт Крайний. Там организован санитарно-карантинный пост, всем пассажирам проводится термометрия, они заполняют специальные анкеты-опросники.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.