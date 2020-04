Президент ЮАР не смог с первого раза надеть маску в прямом эфире

В неловкой ситуации оказался президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время обращения к гражданам 23 апреля из-за пандемии коронавируса.

В прямом эфире во время своей речи лидер ЮАР пытался надеть защитную маску. Как отмечает телеканал «360», она то и дело или сползала на глаза лидеру, или резинки срывались с ушей, из-за чего ее приходилось натягивать заново.

🤣😂 The President #cyrilramaphosa trying to wear The Mask!! Let the memes game begin!!! pic.twitter.com/BHh1GDF3yS