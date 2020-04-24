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Президент ЮАР не смог с первого раза надеть маску в прямом эфире

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В неловкой ситуации оказался президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время обращения к гражданам 23 апреля из-за пандемии коронавируса.

В прямом эфире во время своей речи лидер ЮАР пытался надеть защитную маску. Как отмечает телеканал «360», она то и дело или сползала на глаза лидеру, или резинки срывались с ушей, из-за чего ее приходилось натягивать заново.

В конце концов, южно-африканский правитель с упрямым средством защиты все-таки справился.

17 апреля специалисты МЧС России посоветовали россиянам отказаться от ношения защитных масок на улице в условиях пандемии коронавируса. По словам экспертов, ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом.

В ведомстве уточнили, что маска необходима в местах скопления людей.

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