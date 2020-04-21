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На производство масок до 4 млн штук в сутки выделят 2 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Правительство России выделит Московскому эндокринному заводу 2 млрд рублей на увеличение производства масок. Об этом сообщается в «Плане преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции», размещенном на правительственном сайте во вторник, 21 апреля.

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Из этой суммы уже выделено 864 млн рублей. Плановая мощность производства масок к 1 июля — до 4 млн единиц в сутки.

Ранее в этот же день президент страны Владимир Путин анонсировал рост производства масок до 7,5 млн штук в день. Он подчеркнул, что Россия не только активно наращивает производство средств защиты, но и сотрудничает с зарубежными партнерами. Например, в феврале, когда в Китае был пик эпидемии коронавируса, Россия направила туда около 2 млн масок.

О дефиците масок и антисептиков сообщалось 18 марта. По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, раньше, в обычное время, на маски был спрос 400 тыс. в год, а «сейчас все требуют десятки и сотни миллионов».

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 456 человек.

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