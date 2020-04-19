На «Писающего мальчика» в Брюсселе надели медицинскую маску

На скульптуру «Писающего мальчика» в Брюсселе надели медицинскую маску. Как видно на записи, теперь часть лица одного из самых знаменитых символов города закрыта маской в период пандемии коронавируса.

Это не первый раз, когда скульптуру в бельгийской столице облачают в различные наряды в честь каких-либо событий. Так, 9 марта в честь Международного женского дня на мальчика надели кухонный фартук, а в руки положили щетку, пишет Le Capitale. Во Всемирный день борьбы против рака 4 февраля его облачили в медицинский костюм с капельницей, передает портал rtbf.

«Писающий мальчик» стал не первой скульптурой, которую «переодели» на фоне пандемии коронавируса. Ранее в апреле в медицинский халат «облачили» статую Христа в Рио-де-Жанейро в дань уважения медикам. Одежду «надели» на статую с помощью подсветки, а в нижней части монумента появлялись слова «спасибо» и «надежда» на разных языках, в том числе русском.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 19 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован более чем у 2,3 млн человек, скончались более 160 тыс. человек.