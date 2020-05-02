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Вышел тизер хоррор-сериала «Страна Лавкрафта»

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Фото: youtube.com/HBO
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Телеканал HBO представил 1 мая тизер мини-сериала «Страна Лавкрафта» по одноименному роману Мэтта Раффа в жанре готического фэнтези.

Действие сериала будет разворачиваться в Америке 1950-х годов. Главный герой Аттикус Фриман с подругой и дядей отправится на поиски своего отца. По сюжету путешественники столкнутся не только с проявлением расизма среди местных жителей, но и монстрами из произведений фантаста Говарда Лавкрафта.

Над сценарием сериала трудились Миша Грин, ранее работавшая над «Сынами анархии», а также Джордан Пил («Прочь»). Они также спродюсируют все восемь эпизодов. Компанию им в этом, в частности, составит Джей Джей Абрамс, снявший последние части франшиз «Звездный путь» и «Звездные войны».

Премьера намечена на август 2020 года.

В декабре стало известно, что шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс спродюсируют фильм ужасов «Лавкрафт». Картина станет экранизацией одноименного графического романа Ганса Родионоффа и художника Кита Гиффена о вымышленной жизни писателя и мастера ужасов.

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