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Режиссер «Стражей галактики» назвал топ-10 недооцененных сериалов

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Фото: TASS/Zuma
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Американский режиссер Джеймс Ганн, известный работой над обоими фильмами «Стражи галактики», на своей странице в Twitter 23 апреля составил топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет.

На первой строчке, по версии Ганна, находится комедийная драма «Патриот» Стивена Конрада, которую режиссер порекомендовал поклонникам сериала «Лучше звоните Солу». На второе место он поставил «детское шоу для взрослых» под названием «Чудошоузен». На третьем месте оказалась драма «Королевство» о семье борцов MMA.

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Далее создатель «Стражей Галактики» упомянул реалити-шоу The Joe Schmo Show ("Шоу дурака Джо") и многосерийный документальный фильм Karachi Kops («Копы из Карачи»), повествующую о суровых буднях пакистанских полицейских.

Также Ганн отметил комедию «Мастера вечеринок» о начинающих голливудских актерах, которые работают официантами, криминальную драму «Правосудие» в духе вестернов и проект The Vice Guide to Everything («Гид по всему от Vice»).

Он также рассказал о проекте «От первого лица» и британской криминальной драме «Счастливая долина». Последнюю он назвал улучшенной версией американского сериала «C.S.I. Место преступления», пишет «Москва 24».

До этого Ганн также публиковал список фильмов для карантина, куда включил «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, пишет сайт kp.ru.

8 апреля сообщалось, что Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай станут продюсерами американской экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Проект будет называться R#J, его снимут в формате Screenlife, при котором действие осуществляется на экране смартфона и компьютера главного героя. Происходящее также будет описываться при помощи всплывающих окон и текстовых сообщений на экране.

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