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Создатели «Игры престолов» спродюсируют хоррор о Лавкрафте

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Sonia Moskowitz
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Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс спродюсируют фильм ужасов «Лавкрафт» студии Warner Bros., пишет The Hollywood Reporter.

Картина станет экранизацией одноименного графического романа Ганса Родионоффа и художника Кита Гиффена о вымышленной жизни писателя и мастера ужасов Говарда Лавкрафта.

О деталях издание ничего не сообщает, однако известно, что действие фильма будет разворачиваться в 20-х годах прошлого века. Картина возьмет за основу идею о реальности существования чудовищ из «мифов Ктулху», придуманных Лавкрафтом.

Режиссерское кресло займет Карин Кусама, которая сняла «Эон Флакс» с Шарлиз Терон и «Тело Дженнифер» с Меган Фокс. За сценарий отвечают Фил Хэй и Мэтт Манфреди, известные своим сотрудничеством с Кусамой.

Летом стало известно, что Бениофф и Уайсс подписали контракт с Netflix на $200 млн на создание новых кино- и телевизионных проектов для компании.

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