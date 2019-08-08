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Создатели «Игры престолов» ушли с HBO на Netflix

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Фото: TASS/Zuma
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Создатели популярного сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс прервали сотрудничество с телеканалом HBO и подписали контракт с компанией Netflix на $200 млн, пишет The Hollywood Reporter.

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По данным издания, Бениофф и Уайс будут разрабатывать новые кино- и телевизионные проекты для Netflix.

«Мы провели прекрасное время с HBO на протяжении более чем 10 лет и мы благодарны всем там за то, что всегда давали нам возможность чувствовать себя там как дома. Netflix создал нечто изумительное и беспрецедентное, и мы гордимся, что они пригласили нас присоединиться», - приводится в материале заявление сценаристов.

Отмечается, что создатели «Игры престолов» долгое время обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но в итоге остановились на Netflix.

«Игра престолов», снятый для телеканала HBO, стал одним из самых популярных сериалов в истории и завоевал рекордные 47 наград «Эмми».

Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов а основе потокового мультимедиа. С 2013 года производит собственные фильмы и телепрограммы. В 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов — больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал.

6 августа были названы лучшие сериалы 2019 года.

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