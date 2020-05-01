Мадонна рассказала о положительном тесте на антитела к COVID-19

Американская певица Мадонна рассказала, что недавнее тестирование показало наличие у нее антител к коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в ролике, который опубликовала 30 апреля на своей странице в Instagram.

«На днях я сделала тест, и оказалось, что у меня есть антитела [к коронавирусу], поэтому завтра я отправлюсь в долгое путешествие на машине. Я опущу стекло и будут дышать воздухом COVID-19», — поделилась Мадонна.

Во время всеобщего карантина в США артистка начала записывать серию роликов о своем времяпрепровождении в изоляции.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что наличие антител к коронавирусу в крови человека не означает, что он не может заразиться.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 1 мая, в мире зафиксировано более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом и 235,2 тыс. летальных исходов. Более 1 млн пациентов выздоровели.