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Минстрой сообщил о госпитализации Якушева с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минстрой сообщил в пятницу, 1 мая, что глава ведомства Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом. Эту информацию «Известиям» подтвердили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — заявил Якушев.

Временно исполняющим обязанность главы ведомства назначен Никита Стасишин.

Также коронавирус подтвержден у одного из заместителей Якушева Дмитрия Волкова.

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что у него обнаружен коронавирус, в связи с чем он самоизолировался под наблюдением медиков. И.о. премьера назначен Андрей Белоусов.

По состоянию на 1 мая число случаев коронавируса в России составило 114 431. За весь период эпидемии скончались 1169 пациентов, вылечились — 13 220.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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