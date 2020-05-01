В Пентагоне заявили о дальнейших испытаниях оружия во время пандемии

США намерены проводить испытания вооружений, несмотря на распространение в мире коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 мая, заявил начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл в ходе телеконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

По его словам, Пентагон проводит испытания гиперзвукового оружия, которые признаны очень успешными. Так он ответил на вопрос о возможном влиянии пандемии на выполнение заказов военной промышленности.

Обновление военной промышленности США продолжается, несмотря на распространение коронавируса. «Мы разговариваем с испытателями, представителями промышленности», — объяснил генерал.

28 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна рассматривает несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса. Он рассказал о готовности привлечь КНР к ответственности, если выяснится, что страна не приняла нужные меры для предотвращения пандемии или скрывала данные.

В начале апреля специалисты Медицинского научно-исследовательского института инфекционных болезней армии США приступили к тестированию вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным портала Worldometer на 1 мая, число зараженных коронавирусом в США превысило 1 млн человек, число погибших составляет более 63 тыс. пациентов.