В Сирии на востоке Хомса атакован склад боеприпасов

Атака на склад боеприпасов произошла в сирийском городе Хомс. В районе здания прогремели взрывы, сообщает в пятницу, 1 мая, агентство SANA со ссылкой на губернатора провинции Талала Барази.

«В окрестностях склада при разрыве снарядов пострадали несколько гражданских», — сказал он. Информации о том, кто именно организовал нападение, пока нет.

Ранее в пятницу сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаки Израиля по южной части страны. Атака нанесла только материальный ущерб, о пострадавших ничего не сообщалось.

27 апреля стало известно об израильской атаке по поселениям Аль-Худжейра и Аль-Адлия в районе Дамаска в Сирии.

В результате погибли три мирных жителя, еще четверо, включая ребенка, были ранены.