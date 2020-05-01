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В Сирии на востоке Хомса атакован склад боеприпасов

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Фото: REUTERS/SANA
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Атака на склад боеприпасов произошла в сирийском городе Хомс. В районе здания прогремели взрывы, сообщает в пятницу, 1 мая, агентство SANA со ссылкой на губернатора провинции Талала Барази.

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«В окрестностях склада при разрыве снарядов пострадали несколько гражданских», — сказал он. Информации о том, кто именно организовал нападение, пока нет.

Ранее в пятницу сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаки Израиля по южной части страны. Атака нанесла только материальный ущерб, о пострадавших ничего не сообщалось.

27 апреля стало известно об израильской атаке по поселениям Аль-Худжейра и Аль-Адлия в районе Дамаска в Сирии.

В результате погибли три мирных жителя, еще четверо, включая ребенка, были ранены.

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