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Сирия отразила удары израильских вертолетов

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Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки Израиля по южной части страны. Об этом 1 мая сообщает SANA.

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот. О количестве выпущенных ракет в материале не упоминается, однако известно, что ни одна из них не достигла своей цели.

В результате нападения нанесен только материальный ущерб, о пострадавших ничего не сообщается.

27 апреля стало известно об израильской атаке по поселениям Аль-Худжейра и Аль-Адлия в районе Дамаска в Сирии. Тогда погибли три мирных жителя, еще четверо, включая ребенка, были ранены.

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