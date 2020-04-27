Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки в небе над Дамаском. Об этом сообщает сирийское агентство SANA в понедельник, 27 апреля.

Отмечается, что стрельба велась со стороны воздушного пространства Ливана. По предварительной информации, за атаками стоит Израиль. Ряд ракет были сбиты до того, как достигли целей.

20 апреля сообщалось, что системы ПВО Сирии отразили воздушную атаку Израиля в небе над Пальмирой.

31 марта сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили израильский ракетный удар по военному аэродрому Шайрат недалеко от города Хомс.

Военные Израиля регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны армии Сирии.