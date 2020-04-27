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Лавров обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонных переговоров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ 27 апреля.

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«Высказано общее удовлетворение в связи с соблюдением режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации благодаря выполнению российско-турецкого Дополнительного протокола от 5 марта», — говорится в сообщении.

С российской стороны была также подчеркнута необходимость гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без какой-либо дискриминации, политизированности и предварительных условий.

5 марта по итогу переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана была достигнута договоренность о проведении совместного патрулирования в районе сирийско-турецкой границы с целью безопасности передвижения мирного населения. Патрулирование стало гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.

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