США призвали прекратить огонь в Сирии после взрыва в Африне

Государственный секретарь США Майк Помпео выступил за прекращение огня после взрыва в сирийском Африне, который привел к смерти по меньшей мере 40 человек. Об этом 28 апреля он написал в Twitter.

«Соединенные Штаты вновь призывают поддержать и ввести общенациональное соглашение о прекращении огня в Сирии после сегодняшнего трусливого теракта, совершенного в отношении невинных жертв в Африне», — говорится в сообщении.

Также Помпео подчеркнул недопустимость «такого злодеяния» с любой стороны в этом конфликте.

@SecPompeo: The United States renews its call for support and implementation of a nationwide ceasefire in #Syria following today’s cowardly act of terror carried out on innocent victims in #Afrin. Such acts of evil are unacceptable from any side in this conflict.