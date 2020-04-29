Прямой эфир

США призвали прекратить огонь в Сирии после взрыва в Африне

0
Фото: Nicholas Kamm/Pool via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственный секретарь США Майк Помпео выступил за прекращение огня после взрыва в сирийском Африне, который привел к смерти по меньшей мере 40 человек. Об этом 28 апреля он написал в Twitter.

«Соединенные Штаты вновь призывают поддержать и ввести общенациональное соглашение о прекращении огня в Сирии после сегодняшнего трусливого теракта, совершенного в отношении невинных жертв в Африне», — говорится в сообщении.

Также Помпео подчеркнул недопустимость «такого злодеяния» с любой стороны в этом конфликте.

28 апреля в населенном курдами сирийском городе Африн в результате взрыва цистерны с горючим погибли 40 человек, из них 11 детей. Еще 47 местных жителей пострадали.

По данным турецкого министерства обороны, взрыв организовали сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией в Турции.

Африн расположен в 65 км к западу от Алеппо. В марте 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла его под контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии
Три человека погибли в Сирии в результате ракетного удара Израиля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020