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Три человека погибли в Сирии в результате ракетного удара Израиля

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Три мирных жителя погибли в результате ракетного удара, нанесенного Израилем по поселениям Аль-Худжейра и Аль-Адлия в районе Дамаска в Сирии. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает агентство SANA.

Еще четверо, включая ребенка, ранены.

Ранее в этот же день сообщалось, что сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки в небе над Дамаском. Стрельба велась со стороны воздушного пространства Ливана. По некоторым данным, за атаками стоял Израиль. Ряд ракет были сбиты до того, как достигли целей.

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