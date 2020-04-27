Три человека погибли в Сирии в результате ракетного удара Израиля

Три мирных жителя погибли в результате ракетного удара, нанесенного Израилем по поселениям Аль-Худжейра и Аль-Адлия в районе Дамаска в Сирии. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает агентство SANA.

Еще четверо, включая ребенка, ранены.

Ранее в этот же день сообщалось, что сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки в небе над Дамаском. Стрельба велась со стороны воздушного пространства Ливана. По некоторым данным, за атаками стоял Израиль. Ряд ракет были сбиты до того, как достигли целей.