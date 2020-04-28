При взрыве в сирийском Африне погибли 40 человек

В результате взрыва цистерны с горючим в сирийском городе Африн погибли 40 человек. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на министерство обороны Турции.

По данным ведомства, организовали взрыв сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией в Турции. При взрыве погибли не менее 40 человек, среди жертв — 11 детей. Ранения получили 47 человек.

На представленных СМИ видеокадрах видно, как после взрыва огонь охватил несколько автомобилей.

Населенный курдами Африн расположен в 65 км к западу от Алеппо. В марте 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла его под контроль.

С января 2018 года Турция проводила на севере Сирийской Арабской Республики, где преимущественно проживают курды, операцию «Оливковая ветвь». Действия велись против курдских отрядов самообороны (YPG), которые в Анкаре признали террористическими.

Как сообщалось ранее во вторник, Турция начинает зачистку в сирийской провинции Идлиб. Попытка военных разогнать экстремистов, блокирующих трассу М4, переросла в бои с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Потери несут обе стороны конфликта, а также гражданское население.