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При взрыве в сирийском Африне погибли 40 человек

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Фото: twitter.com/Münzür Tume
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В результате взрыва цистерны с горючим в сирийском городе Африн погибли 40 человек. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на министерство обороны Турции.

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По данным ведомства, организовали взрыв сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией в Турции. При взрыве погибли не менее 40 человек, среди жертв — 11 детей. Ранения получили 47 человек.

На представленных СМИ видеокадрах видно, как после взрыва огонь охватил несколько автомобилей.

Населенный курдами Африн расположен в 65 км к западу от Алеппо. В марте 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла его под контроль.

С января 2018 года Турция проводила на севере Сирийской Арабской Республики, где преимущественно проживают курды, операцию «Оливковая ветвь». Действия велись против курдских отрядов самообороны (YPG), которые в Анкаре признали террористическими.

Как сообщалось ранее во вторник, Турция начинает зачистку в сирийской провинции Идлиб. Попытка военных разогнать экстремистов, блокирующих трассу М4, переросла в бои с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Потери несут обе стороны конфликта, а также гражданское население.

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