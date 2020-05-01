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Собянин назвал условия продления проездных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Безлимитные проездные, а также билеты на 60 поездок в Москве будут продлены до 11 мая при условии, что до этого времени ими воспользуются не более восьми раз. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на сайте правительства Москвы.

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Речь идет о билетах на метро и «Мосгостранса» на 60 поездок или без лимита сроком на 30, 90 или 365 дней.

«Срок действия которых не истек в период с 30 марта по 11 мая (включительно), подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта 2020 года по 11 мая года», ― говорится в документе.

30 апреля власти Москвы рассказали о том, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в майские праздники.

В случае поездки на общественном транспорте необходимо указать номер проездного (карт «Стрелка» или «Тройка»).

С 29 марта власти Москвы и Подмосковья на фоне распространения коронавируса ввели режим повышенной готовности, предполагающий обязательную самоизоляцию. Ограничения продлены до 11 мая.

С 15 апреля в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте.

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