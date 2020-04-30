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В Саратовской области призовут земляков не приезжать на майские праздники из Москвы

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в четверг, 30 апреля, провел совещание с главами муниципальных районов, в ходе которого призвал пресекать на майских праздниках возвращение саратовцев, находящихся в Москве. Об этом говорится в посте на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».

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Глава области также призвал членов регионального правительства продолжить трудиться в майские праздники и обеспечить бесперебойную работу всех средств связи, через которые граждане подают свои обращения, в частности горячих линий и групп в соцсетях.

«Еще призываю пресекать все попытки приезда на майские праздники саратовцев, живущих в Москве. Такой риск ничем не оправдан. И здесь необходимо взывать к личной ответственности и порядочности», ― заявил Радаев.

Он отметил, что пик заболеваемости в области еще не пройдет, а случаи заболевания зафиксированы в 36 муниципалитетах. По его словам, третий инкубационный период в регионе придется именно на майские праздники, поэтому властям необходимо не только ограничениями, но и массовым информированием попытаться воздействовать на местных жителей.

Также в ходе совещания Радаев объявил о продлении в Саратовской области режима самоизоляции до 11 мая.

Ранее в четверг в Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая. Информация о закупках появилась на сайте госзакупок 28 апреля. Утверждалось, что за счет областного бюджета будет приобретено 10 тыс. медицинских одноразовых нестерильных масок по цене 425 рублей за штуку.

С 1 мая в области начнет действовать обязательный масочный режим ― граждане должны будут использовать средства индивидуальной защиты при нахождении на улицах, в общественных местах и транспорте. Власти заверили, что обеспечат аптеки необходимым количеством масок.

По данным порта стопкоронавирус.рф на 30 апреля, в саратовской области выявлено 438 случаев заболевания, скончались ― два человека, выздоровели ― 49.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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