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В Саратовской области выявили еще 40 случаев заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За минувшие сутки в Саратовской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зараженных составило 305 человек. Об этом сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в воскресенье, 26 апреля.

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Из новых заболевших 11 пациентов находятся в Саратове, 10 — в Ершове, трое — в Федоровском районе области, по два — в Энгельсском и Ровенском районах, по одному — в Вольском, Краснокутском, Балтайском, Перелюбском, Духовницком, Озинском, Татищевском, Ртищевском, Балаковском, Новоузенском, Марксовском и Аркадакском районах.

При обследовании симптомов контактных с заразившимися коронавирусом выявили 22 новых случая, 12 — у больных с внебольничной пневмонией, четыре — у прибывших из Москвы, один — с признаками ОРВИ и один — при обследовании лиц старше 65 лет.

Большинство новых заболевших — 10 человек — люди 30–39 лет.

Всего в субъекте, по данным на 25 апреля, лабораторно подтвердились 65 случаев коронавируса. Шесть человек скончались, выздоровели — 38.

По всей России выявлено 74 588 случаев заболевания.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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