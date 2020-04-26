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Более 60 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Алтайском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у еще 68 жителей Алтайского края, общее количество случаев инфицирования составляет 283, в том числе 17 — среди детей. Об этом сообщается на официальном сайте региона 26 апреля.

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«Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах», — говорится в сообщении.

Самый большой прирост оказался в Змеиногорском районе — 48 человек. Там же накануне коронавирус обнаружили сразу у 51 работника Корбалихинского рудника. Этот район лидирует и по общему количеству зараженных — 137 человек.

Обследования на коронавирус уже прошли более 21 тыс. жителей Алтайского края, под медицинским наблюдением находятся 1335 человек, в том числе 17 иностранцев. Сняты с меднаблюдения более 7 тыс. человек.

24 пациента, в том числе один ребенок, выздоровели от коронавируса.

С 24 апреля в Змеиногорском районе действует карантин — въезд, выезд и транзит запрещены, прекращена работа всех предприятий, кроме производств непрерывного цикла. Выходить на улицу без крайней необходимости запрещено. 24 апреля в район была направлена дополнительная группа медиков, резервный запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Сотрудники Корбалихинского рудника в ближайшие две недели не смогут покинуть территорию предприятия, как и попасть на нее.

По состоянию на 25 апреля в России подтвердились 74 588 случаев заболевания COVID-19, из них 5966 — за последние сутки. 6250 человек вылечились. 681 пациент скончался.

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