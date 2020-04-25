У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля.

«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении.

Всего за сутки в регионе инфекция была выявлена у 63 человек, четыре человека выздоровели.

Большинство новых случаев заражения зарегистрировано в Змеиногорском районе, куда накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил дополнительную группу медиков, резервный запас лекарств и средств индивидуальной защиты. С 24 апреля в районе действует карантин — въезд, выезд и транзит запрещены, прекращена работа всех предприятий, кроме производств непрерывного цикла. Выходить на улицу без крайней необходимости запрещено.

Корбалихинский рудник принадлежит компании «Сибирь-Полиметаллы». В ближайшие две недели сотрудники не смогут покинуть территорию предприятия, как и попасть на нее, пишет ТАСС.

К 25 апреля общее количество зараженных в Алтайском крае составляет 215 человек, в том числе 14 детей, выписаны 22 пациента. Зафиксирован один случай летального исхода.

Ранее в этот день крупный очаг заражения зафиксировали в Абаканской больнице (Республика Хакасия). Медперсонал и пациенты травматологического отделения заразились от мужчины, который нарушил режим карантина.

По состоянию на 24 апреля в России подтвердились 68 622 случая заболевания COVID-19, из них 5849 — за последние сутки. 5568 человек вылечились. 615 пациентов скончались.

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