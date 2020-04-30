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В Москве от коронавируса скончались еще 47 пациентов

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Еще 47 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались в Москве за последние сутки, сообщили 30 апреля в оперштабе.

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«В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в заявлении оперштаба.

Всего, по данным на 30 апреля, в России выявлено 106 498 случаев заражения, умерли более 1 тыс. пациентов, выздоровели свыше 11,5 тыс.

В четверг также стало известно, что российский премьер-министр Михаил Мишустин сдал положительные тесты на коронавирус.

В связи с этим исполнять его обязанности будет Андрей Белоусов Президент Владимир Путин позднее подписал соответствующий указ.

Оперштаб призвал россиян соблюдать режим самоизоляции, продленный до 11 мая.

В связи с распространением коронавируса в РФ действует режим повышенной готовности, который предусматривает обязательную самоизоляцию. Нерабочие дни указом президента продлены до 11 мая. Покидать квартиры гражданам разрешается в случаях острой необходимости: ради похода в магазин, выгула собак, обращения за медпомощью.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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