В Москве от коронавируса скончались еще 47 пациентов

Еще 47 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались в Москве за последние сутки, сообщили 30 апреля в оперштабе.

«В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в заявлении оперштаба.

Всего, по данным на 30 апреля, в России выявлено 106 498 случаев заражения, умерли более 1 тыс. пациентов, выздоровели свыше 11,5 тыс.

В четверг также стало известно, что российский премьер-министр Михаил Мишустин сдал положительные тесты на коронавирус.

В связи с этим исполнять его обязанности будет Андрей Белоусов Президент Владимир Путин позднее подписал соответствующий указ.

Оперштаб призвал россиян соблюдать режим самоизоляции, продленный до 11 мая.

В связи с распространением коронавируса в РФ действует режим повышенной готовности, который предусматривает обязательную самоизоляцию. Нерабочие дни указом президента продлены до 11 мая. Покидать квартиры гражданам разрешается в случаях острой необходимости: ради похода в магазин, выгула собак, обращения за медпомощью.

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