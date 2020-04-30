Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Правительство России продолжит работу в штатном режиме
Экономика
ФАС рассмотрит условия компенсации за билеты на отмененные авиарейсы
Мир
В Турции заявили о приостановке реализации сделки с Россией по С-400
Общество
Собянин назвал условия для снятия ограничений после майских праздников
Армия
Минобороны сообщило о 122 вылечившихся от COVID-19 в армии и учебных заведениях
Общество
Минпросвещения рекомендовало закончить учебный год 9 и 11 классов до 5 июня
Сюжет:

Минпросвещения рекомендовало закончить учебный год 9 и 11 классов до 5 июня

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство просвещения России рекомендовало регионам закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, а для 10-х классов ― до 30 мая. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выпускаться пора: как школьники относятся к изменению сроков сдачи ЕГЭ
В среднем российские ученики оценивают свою готовность к экзамену на 4,6 балла по семибалльной шкале

«Для 10-х классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29 мая ― 30 мая <...> 9-м и 11-м классам рекомендовано завершить обучения до 5 июня», ― цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что обучение в 1-8 классах стоит закончить до 15-16 мая. Однако в министерстве подчеркнули, что каждый регион самостоятельно принимает решение по срокам и форме окончания учебного года.

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. Их должны были писать школьники 4–8-х, а также 10-х и 11-х классов по всей стране в конце учебного года. После консультаций было решено перенести работы на начало следующего учебного года.

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ перенесли на 9 июня. Дальнейшие решения будут приниматься после майских праздников в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти обеспечили более 215 тыс. учащихся и педагогов техникой для дистанционного обучения
Госэкзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020