Власти обеспечили более 215 тыс. учащихся и педагогов техникой для дистанционного обучения

Более 215 тысяч российских школьников и учителей получили компьютеры для удаленной учебы в рамках акции «Помоги учиться дома», сообщили в четверг, 30 апреля, в пресс-службе «Единой России».

«Единая Россия» совместно с министерством просвещения России и Агентством стратегических инициатив передали компьютерную технику 196 796 школьникам и 19 275 учителям по всей стране», — говорится в сообщении.

Компьютеры, ноутбуки и планшеты для доступа к электронным системам образования в первую очередь получили учащиеся 9-х и 11-х классов из нуждающихся и многодетных семей.

Удалось полностью обеспечить нуждающихся в гаджетах детей и педагогов в пяти субъектах страны — во Владимирской области, Московской области, Севастополе, Чувашской Республике и Ямало-Ненецком АО.

По данным Министерства просвещения, в технике все еще нуждаются около 1 млн человек.

Отмечается также, что вся техника перед отправкой в семьи проходит санитарно-гигиеническую обработку.

3 апреля замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко заявил, что школы и колледжи всех субъектов России с 6 апреля должны возобновить дистанционное обучение.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом. С начали эпидемии умерли 1073 человека, 11 619 пациентов выздоровели.

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