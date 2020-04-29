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Госэкзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Государственные экзамены в российских колледжах и техникумах могут пройти дистанционно в целях профилактики коронавирусной инфекции. Это следует из проекта приказа Министерства просвещения России, опубликованного в среду, 29 апреля, на портале проектов нормативных правовых актов.

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«Государственный экзамен проводится исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в тексте проекта.

Днем ранее в Рособрнадзоре призвали в будущем трансформировать Единый госэкзамен (ЕГЭ) с возможностью выхода в Сеть.

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса. ОГЭ (основной государственный экзамен) перенесли на 9 июня, пишет «Газета.ру». Дальнейшие решения будут приниматься после майских праздников в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса.

По данным на 29 апреля, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 5841 — за последние сутки. С начала развития эпидемии в стране скончались 867 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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