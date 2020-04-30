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ФАС рассмотрит условия компенсации за билеты на отмененные авиарейсы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит условия компенсации за билеты на отмененные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 30 апреля.

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Авиаперевозчикам следует выработать техническую возможность для дистанционного получения пассажирами компенсации за авиарейсы, которые были отменены, говорится в сообщении ФАС. Это позволит соблюсти права пассажиров в городах, в которых нет представительств авиакомпаний, оснащенных оборудованием и персоналом для обработки большого количества обращений граждан.

При невозможности денежных компенсаций ведомство проверит условия выдачи и использования сертификатов на право покупки авиабилетов в будущих периодах.

21 апреля сообщалось, что российское правительство может возместить авиакомпаниям и аэропортам недополученные доходы из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. В Минэкономразвития пообещали не допустить банкротства авиакомпаний. Президент России Владимир Путин пообещал направить на эти цели более 23 млрд рублей.

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