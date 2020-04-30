США предложили России сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сирии

В США обеспокоены активностью членов террористической организации ИГ (запрещена в России) на юго-западе Сирии. Об этом заявил спецпредтавитель США по Сирийской Административной Республике Джеймс Джеффри. Об этом в четверг, 30 апреля, пишет UrduPoint.

«Активность террористов ИГ к югу от Евфрата является следствием того, что армия [президента Сирии Башара] Асада сосредоточена на северо-западе страны в районе Идлиба. Сил правительственной сирийской армии не хватает на другие регионы», — отметил Джеффри.

Он выразил обеспокоенность по этому поводу и заявил, что США предложили России сотрудничество в вопросе стабилизации ситуации на юго-западе Сирии.

28 апреля на севере Сирии, в населенном курдами городе Африн, в результате взрыва цистерны с горючим погибли 40 человек, из них 11 детей. Еще 47 местных жителей пострадали.

По данным турецкого министерства обороны, взрыв организовали сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией в Турции.