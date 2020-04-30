В МИДе выразили беспокойство из-за ситуации на границе Сирии и Турции

Россия с обеспокоенностью относится к вспышкам напряженности на подконтрольной Турции сирийско-турецкой границе. Об этом в четверг, 30 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте МИД РФ.

«Решительно осуждаем террористические атаки, жертвами которых становятся мирные жители. В этой связи вновь подчеркиваем безальтернативность продолжения борьбы с террористами в Сирии, признанными таковыми СБ ООН (Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. — Ред.)», — отметила Захарова.

Она напомнила, что в настоящий момент сирийская территория, где произошел теракт, находится под контролем Турции, однако в конечном счете она должна вернуться под контроль Дамаска. По словам Захаровой, установление мира на границе Сирии и Турции и в стране в целом возможно только на основе восстановления ее суверенитета.

28 апреля в населенном курдами сирийском городе Африн в результате взрыва цистерны с горючим погибли 40 человек, из них 11 детей. Еще 47 местных жителей пострадали.

По данным турецкого министерства обороны, взрыв организовали сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией в Турции.

Африн расположен в 65 км к западу от Алеппо. В марте 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла его под контроль.