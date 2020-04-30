Сбербанк снизит процентные ставки по ипотеке на 0,5 п.п.

Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 п.п. (процентных пункта). Об этом говорится в распространенном в четверг, 30 апреля, пресс-релизе российского банка.

«Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса «ДомКлик» от Сбербанка. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%», ― цитирует сообщение «Интерфакс».

Кроме того, в Сбербанке подчеркнули, что в настоящее время количество заявок на покупку жилья в ипотеку постепенно приближается к докризисному уровню.

Ранее, 24 апреля, стало известно, что Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. Также ЦБ пересмотрел свой прогноз по инфляции. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем, заявили в ведомстве.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.