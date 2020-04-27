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ЦБ предложил освободить россиян от необходимости самим страховать ипотечные риски

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центральный банк России разработал концепцию ипотечного страхования, согласно которой граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать присущие ипотеке риски. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил регулятор.

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В ближайшее время планируется обсудить концепцию с банковским сообществом.

«Банк России исходит из того, что страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика при розничном ипотечном кредитовании целесообразно во всех случаях, поскольку позволяет снизить расходы граждан на возврат долга в незапланированных ситуациях — финансовых или материальных. Поэтому концепция предполагает, что такое страхование становится необходимым для получения ипотеки», — говорится в публикации.

Концепция предусматривает, что для снятия дополнительной нагрузки с заемщиков страхование будет осуществляться за счет кредитора, все соответствующие процедуры также переходят под его ответственность.

В регуляторе отметили, что заключение договоров страхования кредитором приведет к снижению издержек на их заключение. Так, банк-кредитор сможет получить более выгодные условия и снизить расходы на страхование, в том числе за счет эффекта масштаба.

На данный момент при получении ипотечных кредитов заемщики, как правило, должны застраховать от рисков ущерба и утраты недвижимость, а также в большинстве случаев — свою жизнь и здоровье, снижая. Подобные расходы не всегда попадают в расчет полной стоимости кредита.

24 апреля Банк России спрогнозировал нулевую или отрицательную динамику розничного кредитования в текущем году, а также рост ипотечного кредитования в этот же период.

Рост ипотеки, согласно регулятору, составит 8–10% в этом году благодаря мерам правительства по субсидируемой ипотеке.

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