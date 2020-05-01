Становится явным: наемники-самоубийцы и испанские сокровища

Выжить среди дорогостоящих интеллектуальных сериалов полнометражному кино на стримингах непросто. Особенно такому, которое не успело прогреметь в кинотеатрах и обеспечить себе запас популярности. Поэтому платформы стараются выпускать только то, что точно отвлечет и от прогулок (запрещенных), и от новых сезонов любимых шоу, что особенно важно. «Известия» выбрали самые яркие новые цифровые релизы на стриминговых платформах.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению» («Эвакуация»)

Бронебойный хит Netflix по своей сути старомоден до неприличия — словно бы снимался в 1980-е годы, когда был расцвет фильмов о том, как один крутой мужик одной левой уделывает тысячи злодеев вокруг себя. Так и задумывалось: режиссер-дебютант Сэм Харгрейв всю свою жизнь работал каскадером и постановщиком трюков, он даже был дублером Криса Хемсворта в блокбастере «Первый мститель: Другая война». Поэтому основное внимание в «Эвакуации» уделено эффектному экшену, который в какой-то момент достигает невероятного накала. Главная фишка фильма — 12-минутная сцена, словно бы снятая одним кадром (хотя искушенный зритель быстро заметит склейки) и больше всего стилистически напоминающая видеоигру типа Uncharted.

Хемсворт здесь играет суперсолдата с суицидальными наклонностями, который жадно хватается за опасную миссию: надо спасти похищенного наркоторговцами мальчика и вызвать огонь на себя. В общем, именно этому и посвящен весь сюжет, и жаль только, что режиссер оставил так мало сцен для иранской актрисы-красавицы Голшифте Фарахани, снимавшейся у Джармуша и Гарреля, а также сыгравшей большую роль в последних «Пиратах Карибского моря».

Онлайн-кинотеатр: Netflix

Режиссер: Сэм Харгрейв

В ролях: Крис Хемсворт, Голшифте Фарахани, Рудракш Джайсвал, Шивам Вичаре, Пиюш Кхати

Год производства: 2020

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

«Половина всего»

Целомудренная, тонкая и остроумная молодежная мелодрама о первой любви и дружбе по мотивам пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». В пьесе Сирано стесняется своего носа и боится признаться в любви Роксане, поэтому он решает использовать для завоевания сердца девушки простодушного красавца Кристиана. Режиссер Элис Ву поместила всё происходящее в стены средней школы , где интеллигентная и гордая Элли комплексует по поводу своей азиатской внешности. Над ней посмеиваются, но уважают: она за деньги пишет сочинения для всех желающих. И вот однажды школьный футболист Пол предлагает ей сочинить любовное письмо красотке Астер. Письмо прекрасно, Астер заинтригована, но есть пара трудностей. Во-первых, Элли сама начинает влюбляться в Астер, во-вторых, Пол начинает проявлять все больший интерес к Элли, и куда вырулит этот любовный треугольник, никто не понимает.

Онлайн-кинотеатр: Netflix

Режиссер: Элис Ву

В ролях: Энрике Мурсиано, Бекки Энн Бэйкер, Леа Льюис, Кэти Куртин, Колин Чоу

Год производства: 2020

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

«Тайная любовь»

Название нового неигрового хита отсылает к шлягеру Дорис Дэй Secret Love, одной из самых известных песен 1950-х. Она звучит на открывающих титрах картины о двух пожилых женщинах, Тэрри и Пэт. 65 лет их связывала тайна, о которой, как они говорят, большую часть этих лет не знал никто, ни одна живая душа в мире. Теперь ее можно раскрыть, но, похоже, для обеих героинь этот момент наступил гораздо позже, чем должен был. Эта тихая семейная история (режиссер Крис Болан — родственник Тэрри), рассказанная в интимной обстановке домашних интерьеров и неторопливых воспоминаний домочадцев. Объективный трагизм смягчается умиротворяющей мудростью нескольких поколений близких Тэрри и Пэт людей, и небольшой по продолжительности фильм приобретает внушительность романа. Netflix не случайно выпускает картину почти сразу после неигрового «Цирка книг», который тоже о семье и о тайне — там она скрывается за дверью маленького магазинчика. Получается уже почти мини-цикл.

Онлайн-кинотеатр: Netflix

Режиссер: Крис Болан

Год производства: 2020

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

«Дедушкины сокровища»

Довольно простая, но милая канадская семейная комедия, временами напоминающая «Один дома» или «Бетховен». Джеку нужно спасти маленький городок, а заодно и доставшийся по наследству дом, от планов капиталистов-толстосумов, и помочь ему может завещание его деда, любителя приключений и хитроумных загадок. На видео дед обещает Джеку испанские сокровища, которые где-то совсем рядом, но падает с сердечным приступом, не успев дать подсказку. Джек с друзьями начинает прочесывать окрестности, ему помогает дедов говорящий пес, а в качестве конкурентов выступают злые, но глупые и нерасторопные бандиты, которым, естественно, в фильме такого рода ничего, кроме тюрьмы, не светит. Проблема в том, что из отважного пса ищейка так себе, придется ребятам самим приложить усилия, тем более что от взрослых никакой помощи, одни неприятности.

Онлайн-кинотеатр: Hulu

Режиссер: Тим Браун

В ролях: Валин Шиней, Дэниэл Кадмор, Ричард Иэн Кокс, Сара Хейуорд, Джесси Фрайзер

Год производства: 2017

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил

«Западные звезды»

У Брюса Спрингстина — режиссерский дебют. Как легко догадаться по названию, он тесно связан с его 19-м альбомом Western Stars, где кантри звучит в масштабной оркестровой аранжировке. Но это не киноверсия концерта и не рассказ о работе в студии, хотя все это в картине тоже присутствует, а лирическая исповедь артиста, его размышления о прошлом, о творчестве, о жизни. Фильм-поэма, фильм-эссе, мозаика из старой хроники, фотографий, домашних видеозаписей и красочных пейзажей: картина делалась для большого экрана, демонстрировалась в залах IMAX, это зрелище самой высокой пробы, аристократичное и возвышенное. Возможно, молодой аудитории у Спрингстина сейчас не так много, для нее он представитель давно ушедшей эпохи, но сам певец относится к этому спокойно. «Измениться? Да разве возможно изменить себя?» — вопрошает он. И ответ, по крайней мере, в данном случае, очевиден.

Онлайн-кинотеатр: HBO

Режиссер: Брюс Спрингстин, Том Зимни

Год производства: 2019

Дата выхода в российский кинопрокат: не выходил