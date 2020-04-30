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Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу
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Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе улучшений нет.

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«Нет прогресса и в согласовании с Донецком и Луганском конкретных аспектов включения «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. «Формула Штайнмайера», напоминаю, касается взаимосвязи между проведением выборов и предоставлением Донбассу особого статуса», — сказал Лавров по итогам заседания глав МИД стран «нормандского формата».

Он отметил, что выполнен только один пункт из 9 решений саммита «нормандской четверки» в Париже — обмен задержанными лицами.

Лавров убежден, что Киев должен вступить в прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, чтобы найти контакт с оппонентами и начать договариваться.

«Главное — не ждать каких-то глобальных катаклизмов, чтобы люди, наконец, поняли необходимость договариваться, а просто добросовестно выполнять Минские договоренности. Мы видим, что есть проблемы с обеих сторон. Но главной проблемой, я об этом сегодня сказал, является отсутствие четкого ответа на вопрос, готов ли Киев добросовестно вступить в прямой диалог с Донецком и Луганском, как того требуют Минские договоренности», — отметил Лавров.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тоже не видят изменений в вопросе договоренностей по Донбассу. Он отметил, что у российской стороны есть однозначная позиция по разрешению данного конфликта — соблюдение и выполнение Минских соглашений.

На прошлой неделе Лавров заявил о саботаже Киевом политической части соглашений по Донбассу. По его словам, украинская сторона отказывается обсуждать правовые аспекты решения этого конфликта.

Вместе с тем, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем плане возвращения Донбасса. Он заверил, что территория вернется под контроль Киева, как только регион покинут войска, а уже потом он будет готов обсуждать вопросы законодательства и выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

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