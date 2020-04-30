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Москва поддержала призывы Ливии к гуманитарному перемирию в Рамадан

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Фото: Global Look Press
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Москва поддерживает призывы к гуманитарному перемирию в Ливии в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом 30 апреля заявил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов в телефонной беседе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, Абдельхади Аль-Хувейджем.

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Разговор состоялся по инициативе ливийской стороны.

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу решения актуальных вопросов ливийской повестки дня самими ливийцами на путях инклюзивного диалога при содействии ООН в соответствии с решениями Берлинского саммита по Ливии и резолюцией 2510 СБ ООН, в т.ч. ее антитеррористическими положениями», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства 30 апреля.

Ранее 30 апреля телеканал Al Hadath со ссылкой на официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмеда аль-Мисмари сообщил, что главнокомандующий армией Халифа Хафтар объявил о прекращении боевых действий в стране во время священного для мусульман месяца Рамадана. Однако армия оставляет за собой право незамедлительно отвечать на любые нарушения условий перемирия.

Таким образом ЛНА ответила на призывы международного сообщества к прекращению боевых действий в Рамадан.

Ранее 27 апреля Хафтар заявил о переходе власти в Ливии к военным, пишет «Газета.ру». По его словам, граждане страны откликнулись на его призыв разорвать достигнутое в 2015 году в Схирате соглашение о формировании Правительства национального согласия (ПНС).

В ООН отметили, что ливийское политическое соглашение остается единственным признанным международным сообществом.

После свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране продолжаются вооруженные конфликты между разными группировками: там установилось двоевластие. В 2015 году в городе Схират во время межливийских переговоров с согласия ООН было достигнуто решение о создании ПНА. Однако в городе Тобрук остался избранный ливийцами парламент.

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