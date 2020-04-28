В ООН прокомментировали заявление Хафтара

Ливийское политическое соглашение остается единственным признанным международным сообществом. Об этом заявил во вторник, 28 апреля, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Для нас ливийское политическое соглашение, институты, которые вытекали из этого соглашения, остаются единственными международно признанными рамками управления в Ливии. И это соответствует резолюциям Совета Безопасности», — сказал он в ходе брифинга. По словам Дюжаррика, ООН сохранит эту позицию.

Накануне главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным.

В ходе обращения он заявил, что граждане Ливии откликнулись на его призыв разорвать достигнутое в 2015 году в Схирате соглашение о формировании Правительства национального согласия (ПНС). По словам главнокомандующего, данная договоренность расколола страну.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие. В 2015 году в городе Схират в ходе межливийских переговоров с согласия ООН было достигнуто решение о создании ПНС. Однако в городе Тобрук остался избранный ливийцами парламент.

4 апреля прошлого года Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов».