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В ООН прокомментировали заявление Хафтара

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Ливийское политическое соглашение остается единственным признанным международным сообществом. Об этом заявил во вторник, 28 апреля, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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«Для нас ливийское политическое соглашение, институты, которые вытекали из этого соглашения, остаются единственными международно признанными рамками управления в Ливии. И это соответствует резолюциям Совета Безопасности», — сказал он в ходе брифинга. По словам Дюжаррика, ООН сохранит эту позицию.

Накануне главнокомандующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным.

В ходе обращения он заявил, что граждане Ливии откликнулись на его призыв разорвать достигнутое в 2015 году в Схирате соглашение о формировании Правительства национального согласия (ПНС). По словам главнокомандующего, данная договоренность расколола страну.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие. В 2015 году в городе Схират в ходе межливийских переговоров с согласия ООН было достигнуто решение о создании ПНС. Однако в городе Тобрук остался избранный ливийцами парламент.

4 апреля прошлого года Хафтар объявил о начале наступления на Триполи «для освобождения от террористов».

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