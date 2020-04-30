Турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых
Турецкие гостиницы не будут повышать цены после окончания пандемии коронавируса вне зависимости от их наполненности. Об этом заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в четверг, 30 апреля.
«Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами еще в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены. Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей, цены остаются теми, которые согласованы в контрактах», — сказал он «РИА Новости».
Кроме того, Чорабатыр допустил скидки и акции в гостиницах, однако «это не будет означать падения цен в целом». По его словам, после возобновления работы расходы отельеров могут возрасти из-за потребности в дезинфицирующих средствах и увеличении численности персонала. Однако турецкие власти в достаточном объеме поддерживают пострадавшие от пандемии отрасли, в том числе туристическую, заверил Чорабатыр.
Также он выразил надежду, что после окончания пандемии россияне будут еще более активно приезжать в Турцию.
Власти страны надеются открыть туристический сезон в конце мая. Ожидается, что первыми отдыхать в Турцию приедут граждане азиатских стран, а также Германии и Австрии.
Отелям и ресторанам нужно будет получить сертификаты на отсутствие коронавируса, который можно оформить при соблюдении ряда правил, таких как социальное дистанцирование, регулярная санобработка и проверка здоровья персонала, а также обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.
СМИ писали, что отели Турции откажутся от шведского стола. Однако Чорабатыр ранее заверил, что система «всё включено» будет сохранена.
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
По данным Worldometer на 30 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3,2 млн человек, скончались 228 тыс. человек.