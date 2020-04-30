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Турецкие отельеры пообещали не повышать цены на отдых

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Фото: Global Look Press/hwo/imagebroker
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Турецкие гостиницы не будут повышать цены после окончания пандемии коронавируса вне зависимости от их наполненности. Об этом заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в четверг, 30 апреля.

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«Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами еще в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены. Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей, цены остаются теми, которые согласованы в контрактах», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, Чорабатыр допустил скидки и акции в гостиницах, однако «это не будет означать падения цен в целом». По его словам, после возобновления работы расходы отельеров могут возрасти из-за потребности в дезинфицирующих средствах и увеличении численности персонала. Однако турецкие власти в достаточном объеме поддерживают пострадавшие от пандемии отрасли, в том числе туристическую, заверил Чорабатыр.

Также он выразил надежду, что после окончания пандемии россияне будут еще более активно приезжать в Турцию.

Власти страны надеются открыть туристический сезон в конце мая. Ожидается, что первыми отдыхать в Турцию приедут граждане азиатских стран, а также Германии и Австрии.

Отелям и ресторанам нужно будет получить сертификаты на отсутствие коронавируса, который можно оформить при соблюдении ряда правил, таких как социальное дистанцирование, регулярная санобработка и проверка здоровья персонала, а также обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты.

СМИ писали, что отели Турции откажутся от шведского стола. Однако Чорабатыр ранее заверил, что система «всё включено» будет сохранена.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 30 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3,2 млн человек, скончались 228 тыс. человек.

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