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Башкирскую сказку опубликовали в турецком сборнике сказок

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Фото: Depositphotos
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В Турции в серию сказок народов мира включили башкирскую народную сказку «Йомарт ҡуян», что переводится как «Щедрый заяц». Ее перевели на турецкий язык и выпустили в серии «Сказки тюркоязычных народов».

В сборник также попали азербайджанская, туркменская, татарская, турецкая, алтайская, чувашская и хакасская сказки. Из татарских сказок выбрали произведение народного творчества под названием «Хан и змея».

Как отмечает ИА «Башинформ», все сказки подготовил известный турецкий сказочник Южел Файзиоглу. Издание содержит красочные иллюстрации. Оно предназначено для чтения детям дошкольного возраста. Серию выпустили при поддержке министерства культуры и туризма Турции.

Ранее сообщалось, что 2020 год объявлен в Башкирии годом башкирского языка. Предложение поступило от Всемирного курултая башкир. Его одобрил глава республики Радий Хабиров.

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