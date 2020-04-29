Башкирскую сказку опубликовали в турецком сборнике сказок

В Турции в серию сказок народов мира включили башкирскую народную сказку «Йомарт ҡуян», что переводится как «Щедрый заяц». Ее перевели на турецкий язык и выпустили в серии «Сказки тюркоязычных народов».

В сборник также попали азербайджанская, туркменская, татарская, турецкая, алтайская, чувашская и хакасская сказки. Из татарских сказок выбрали произведение народного творчества под названием «Хан и змея».

Как отмечает ИА «Башинформ», все сказки подготовил известный турецкий сказочник Южел Файзиоглу. Издание содержит красочные иллюстрации. Оно предназначено для чтения детям дошкольного возраста. Серию выпустили при поддержке министерства культуры и туризма Турции.

Ранее сообщалось, что 2020 год объявлен в Башкирии годом башкирского языка. Предложение поступило от Всемирного курултая башкир. Его одобрил глава республики Радий Хабиров.