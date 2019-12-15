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Год башкирского языка решили провести в Республике Башкортостан

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В Башкирии 2020 год могут объявить Годом башкирского языка. Предложение Всемирного курултая башкир одобрил глава республики Радий Хабиров.

Запланирован ряд культурных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию языка. Например, образовательные проекты и развитие национальных театров. В Калтасинском районе откроется историко-культурный центр «Беҙ башҡорттар», а в Салаватском районе заработает Всероссийский литературный центр, пишет «МедиаКорСеть». Хабиров поддержал проведение парада родов, а также высказался о необходимости развития национальной борьбы куреш.

В мире насчитывается свыше 1,2 млн носителей башкирского языка. Он распространен в Башкортостане, Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской, Курганской, Самарской, Саратовской областях, Пермском крае, Татарстане и Удмуртской Республике. На башкирском языке издается учебная, художественная и публицистическая литература, выходят газеты и журналы, осуществляется телевизионное и радиовещание, функционируют театры и т.д.

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