Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.

Отмечается, что полицию вызвали местные жители, которые страдали несколько дней из-за неприятного запаха.

Прибывшие на место правоохранители обыскали грузовики и обнаружили десятки трупов. Умерли ли все эти люди от коронавируса, выясняется.

По данным одного из источников издания, похоронное бюро решило хранить тела в фурах из-за того, что сломались морозильные камеры в здании.

Журналисты, однако, отметили, что из-за тяжелой ситуации с эпидемией в городе, система здравоохранения, похоронные бюро, морги, крематории и кладбища перегружены.

По последним данным, в Нью-Йорке погибли уже более 14 тыс. человек с COVID-19.

17 апреля американские СМИ сообщили, что умерших от коронавируса малоимущих жителей Нью-Йорка хоронят в братских могилах на безлюдном острове Харт. С начала эпидемии число захоронений в массовых могилах выросло в пять раз.