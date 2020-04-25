Губернатор Нью-Йорка рассказал, откуда в штат проник коронавирус

Коронавирус пришел в штат Нью-Йорк не из Китая, а из Европы, заявил на брифинге журналистам губернатор штата Эндрю Куомо.

В качестве аргумента он привел исследования Северо-Восточного университета США. Согласно им, к 1 марта, когда в штате был подтвержден первый случай заболевания, более 10 тыс. жителей уже заразились коронавирусной инфекцией. По мнению губернатора, наиболее вероятным источником является Италия.

Решение ограничить въезд из Европы было принято только в марте, а воздушную границу с Китаем закрыли 2 февраля.

«Мы закрыли входную дверь для въезда из Китая, это было правильно. Но мы оставили заднюю дверь открытой, потому что вирус вылетел из Китая к тому времени, когда мы ввели запрет на поездки в Китай», — цитирует Куомо «Интерфакс».

Губернатор штата Нью-Йорк также обвинил администрацию США в замедленной реакции на эпидемию в Китае, откуда тревожные сообщения начали поступать в январе и феврале.

«К тому времени, как мы спохватились, «лошадь уже покинула конюшню»», — заявил он.

Куомо призвал сделать выводы из совершенных ошибок, потому что инфекция может снова вспыхнуть осенью или же может появиться новый вирус.

По данным Worldometer, на сегодняшний день в США зарегистрировано 924 262 случая заражения коронавирусом (37 988 за последние сутки), число летальных случаев достигло 52 176.

Ранее 25 апреля сообщалось, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов новой коронавирусной инфекции.