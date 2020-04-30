Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Из-за риска возникновения второй волны распространения коронавируса в мире необходимо более взвешенно относиться к выходу из режима самоизоляции. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что для всех стран поэтапность снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, стала самым сложным решением.

«Риск очень большой возобновления, второй волны — можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения», — сказал Песков в эфире RTVI.

19 апреля академик РАН Сергей Недоспасов допустил наступление второй волны пандемии коронавируса в мире, если не появится вакцина. Однако, по его словам, при таком сценарии вторая волна будет всё же слабее.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 30 апреля в мире число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 3 млн, из них скончались почти 208 тыс. человек. Лидером по количеству заболевших и погибших являются Соединенные Штаты.