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Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений из-за COVID-19
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Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главный врач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко считает необходимым сохранить введенные карантинные меры из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Соответствующий пост медик разместил в среду, 29 апреля, в своем Facebook.

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«Проанализировали 52 смертельных исходов к завтрашней подкомиссии по изучению летальных исходов. Лично я за продолжение карантина», — написал врач.

Проценко также приложил к публикации инфорграфику с диаграммами, созданными на основе вышеуказанного анализа. Согласно предоставленным данным, у 85% умерших основным диагнозом была коронавирусная инфекция. Среди скончавшихся почти половина — люди в возрасте старше 70 лет, 22% умерших — пациенты из возрастной группы от 61 до 70 лет, люди в возрасте 51-60 лет составляют 16% от рассмотренных летальных исходов, а в возрасте 36–50 лет — 14%.

Утром в этот же день главврач столичной клиники сообщил, что на лечении в медучреждении состоят более 550 пациентов. Среди них пациенты с диагнозом пневмония — 550 (100%), COVID подтвержден у 372 (68%).

Ранее в среду представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что если в стране закрепится тенденция к сокращению темпов роста числа зараженных коронавирусом то, это может позволить перейти к ослаблению ограничений через две недели.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что за два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России темп роста заболеваемости COVID-19 значительно снизился, но ограничения нужно продлить.

Накануне во время совещания с главами регионов президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

При этом он отметил, что принимать под копирку решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

Вслед за российским лидером продлили до 11 мая режим самоизоляции мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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По состоянию на 29 апреля, в России подтвердились 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 5841 — за последние сутки. 10 286 человек вылечились. 972 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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