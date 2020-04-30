Трамп рассказывал Путину о катастрофе с COVID-19 в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп в разгар катастрофы с коронавирусом с Нью-Йорке прямо заявил российскому лидеру Владимиру Путину о тяжелой ситуации, и президент РФ обещал помочь. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью RTVI Песков отметил, что телефонные переговоры президентов РФ и США проходили, когда в Штатах эпидемия коронавируса усиливалась, и Трамп не скрывал всей тяжести положения. После этого РФ направила стране гуманитарную помощь.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва не оказывает помощи другим государствам в ущерб россиянам.

«Всегда оказывается помощь в рамках возможности, без того, чтобы это наносило ущерб возможностям по оказанию необходимой помощи самим россиянам», — сказал он.

Также Песков добавил, что России удалось избежать и «итальянского сценария» с коронавирусом и гуманитарной катастрофы, как в некоторых штатах США.

В конце марта в США были направлены два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. Половину стоимости гуманитарного груза оплатил Вашингтон, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Трамп выразил благодарность Москве и назвал жест помощи очень милым.