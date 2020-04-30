Песков поставил Россию в пример столкнувшимся с гуманитарной катастрофой США

Россия смогла избежать гуманитарной катастрофы из-за распространения коронавируса, как в некоторых штатах США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Россия избежала и «итальянского сценария» с эпидемией, но не чудом, а действиями.

Представитель Кремля указал, что власти вовремя приняли «жесткие решения по самоизоляции» а также эффективные усилия для убеждения людей оставаться дома.

Кроме того, он отметил, что быстро удалось увеличить число коек для приема зараженных в больницах. Таким образом страна избежала большого числа жертв и перегрузки системы здравоохранения, как в США.

«Слава богу, ни в одном регионе России не случилось гуманитарной катастрофы. К нашему большому сожалению, гуманитарная катастрофа произошла в некоторых штатах США, в первую очередь, в Нью-Йорке», – сказал Песков в интервью RTVI.

Песков добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от дисциплинированного соблюдения режима самоизоляции, так как риск второй волны эпидемии крайне велик.

По состоянию на 29 апреля в РФ было выявлено более 99 тыс. заболевших.

Всего в мире заражены свыше 3 млн человек, 1 млн больных COVID-19 – в США, число жертв в Штатах превысило 60 тыс.