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Шарапова и Уильямс сыграют на благотворительном онлайн-турнире

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Фото: Global Look Press/Juergen Hasenkopf, via www.imago/www.imago-images.de
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Теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс 3 мая примут участие в парном благотворительном теннисном онлайн-турнире Stay Home, сообщается 29 апреля на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Кроме того, в соревновании будут задействованы Винус Уильямс, Наоми Осака, Кэй Нисикори, Мэдисон Киз, Тейлор Фриц и Кевин Андерсон. Они будут играть в парах с другими знаменитостями — моделями Джиджи Хадид, Карли Клосс, Хейли Бибер, певцом Силом.

Турнир будет транслироваться в Facebook. Участники будут играть из своих домов через спортивный симулятор. За участие они получат по $25 тыс., которые направят на благотворительность. В свою очередь, пара победителей пожертвует $1 млн.

«Невероятно видеть креативные способы, с помощью которых спортсмены используют социальные сети для поддержки людей в это трудное время», — прокомментировал событие ведущий партнер Facebook по атлетам Эван Шугерман.

В феврале 32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Свое решение спортсменка объяснила чередой травм.

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