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Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

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Фото: ТАСС/AFP7 via ZUMA Wire
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Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет. Об этом она написала в своей колонке для Vanity Fair, опубликованной в среду, 26 февраля.

«Как оставить позади единственную жизнь, которую ты когда либо знал? Каково это, уходить с кортов, на которых ты тренировалась с тех пор, как была маленькой девочкой, от игры, которую ты любишь (…), из спорта, где ты нашла семью и фанатов, которые сплачивались у тебя за спиной на протяжении 28 лет? Со мной это впервые, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю тебе до свидания», — подчеркнула Шарапова.

Шарапова начала спортивную карьеру в 2000 году, победив в возрасте 13 лет на соревновании Eddie Herr International Junior Tennis Championships для 16-летних спортсменок. Она является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Шарапова пять раз побеждала на турнирах серии «Большого шлема», дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон. На текущий момент она занимает 373-е место в рейтинге WTA.

В марте 2016 года в допинг-пробе Шараповой обнаружили мельдоний. В июне того же года Международная федерация тенниса дисквалифицировала спортсменку на два года. Позже Спортивный арбитражный суд сократил ее отстранение до 15 месяцев. Оно закончилось 26 апреля 2017 года. В том же году спортсменка одержала свою последнюю победу на турнире WTA, выиграв турнир в китайском Тяньцзине. В 2020 году она выбыла в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), уступив хорватке Донне Векич.

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